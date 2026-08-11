Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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11.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 3'319,00 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 3'319,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'606 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'316,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'369,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'369 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 74,19 CHF belaufen.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 118,19 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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