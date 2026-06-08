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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’928.00
CHF
59.00
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2.06 %
08.06.2026
SWX
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09.06.2026 06:49:50

Givaudan Overweight

Givaudan
2906.02 CHF 1.77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Analystin Celine Pannuti signalisiert damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli, wie sie am Montag schrieb. Das organische Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent angezogen haben. Pannutis fundamentale Einstufung für die Schweizer lautet mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Overweight"./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
2’928.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
22.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
2’906.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23.88%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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