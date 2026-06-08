Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Analystin Celine Pannuti signalisiert damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli, wie sie am Montag schrieb. Das organische Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent angezogen haben. Pannutis fundamentale Einstufung für die Schweizer lautet mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Overweight"./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2’928.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2’906.02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.88%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
08.06.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.06.26
|SMI-Handel aktuell: SMI fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)