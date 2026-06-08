Givaudan 2906.02 CHF 1.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Analystin Celine Pannuti signalisiert damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli, wie sie am Montag schrieb. Das organische Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent angezogen haben. Pannutis fundamentale Einstufung für die Schweizer lautet mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Overweight"./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.