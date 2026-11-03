Fresenius Medical Care 35.59 CHF -4.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.