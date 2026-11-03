Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’856 0.4%  SPI 20’917 0.2%  Dow 51’611 -0.7%  DAX 26’030 0.2%  Euro 0.9166 0.1%  EStoxx50 6’200 0.4%  Gold 3’964 0.4%  Bitcoin 63’389 0.9%  Dollar 0.8188 0.0%  Öl 101.4 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus
Sportradar-Aktie zieht kräftig an: Sportdatenanbieter wächst im dritten Quartal weiter kräftig
Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich
Aktien von JD.com & Ceconomy: Alle behördlichen Auflagen erfüllt – Übernahme vor Vollzug
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

35.78
CHF
-0.43
CHF
-1.19 %
14:44:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 12:29:02

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
35.59 CHF -4.16%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
41.33 € 		Abst. Kursziel*:
-12.90%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
38.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.17%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
12:26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen