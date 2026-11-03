Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
41.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.90%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.17%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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