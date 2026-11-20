Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.79 Prozent tiefer bei 25’035.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24’815.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’229.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’432.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der LUS-DAX 25’956.00 Punkte auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 22’916.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.72 Prozent auf 37.72 EUR), Hannover Rück (+ 1.66 Prozent auf 293.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.08 Prozent auf 26.32 EUR), Vonovia SE (+ 1.07 Prozent auf 16.98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.56 Prozent auf 578.00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-6.61 Prozent auf 82.00 EUR), Infineon (-6.45 Prozent auf 46.16 EUR), Siemens Energy (-5.48 Prozent auf 119.76 EUR), Siemens (-3.71 Prozent auf 257.00 EUR) und Airbus SE (-2.89 Prozent auf 192.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4’950’651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 218.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch