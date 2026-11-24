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24.11.2026 11:52:00
Autoneum-Aktie schwächelt: Konzern holt neue Asien-Chefin
Autoneum stellt die Führung seiner Business Group Asia neu auf und holt dafür eine erfahrene Managerin aus der Automobilzulieferbranche. Monica Ai übernimmt Anfang 2027 eine Schlüsselposition im Konzern.
Für die Übergabe stösst Ai bereits am 1. Dezember 2026 zum Unternehmen, wie Autoneum am Dienstag mitteilte. Die chinesische Staatsangehörige war zuvor mehr als zehn Jahre beim Automobilzulieferer Antolin tätig, zuletzt als Group Executive Vice President und President Asia sowie als Mitglied des Global Executive Committee. Davor bekleidete sie Führungspositionen beim Automobilzulieferer Magna.
Die Autoneum-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,17 Prozent auf 119,20 CHF.
Winterthur (awp)
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