Der Automobilzulieferer Autoneum ernennt Monica Ai per 1. Januar 2027 zur Leiterin der Business Group Asia und zum Mitglied der Konzernleitung. Sie folgt auf Andreas Kolf, der am 31. März 2027 in den Ruhestand tritt.

Für die Übergabe stösst Ai bereits am 1. Dezember 2026 zum Unternehmen, wie Autoneum am Dienstag mitteilte. Die chinesische Staatsangehörige war zuvor mehr als zehn Jahre beim Automobilzulieferer Antolin tätig, zuletzt als Group Executive Vice President und President Asia sowie als Mitglied des Global Executive Committee. Davor bekleidete sie Führungspositionen beim Automobilzulieferer Magna.

Die Autoneum-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,17 Prozent auf 119,20 CHF.

Winterthur (awp)