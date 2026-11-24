|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frist verstrichen
|
24.11.2026 12:03:00
Lufthansa-Aktie zieht an: Harte Kritik der Pilotengewerkschaft kritisiert
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirft der Lufthansa in den Tarifverhandlungen einen Konfrontationskurs vor.
VC hatte der Lufthansa nach dem Abschluss der Mediation eigenen Angaben zufolge eine Frist gesetzt, um auf Grundlage des Mediatorvorschlags in die Gespräche zurückzukehren. "Diese Frist ist verstrichen", heisst es nun weiter. Von Streik sprach VC nicht. Eine Sprecherin der Gewerkschaft ergänzte, dass die Lage in der Tarifkommission und dem Vorstand bewertet und zu gegebener Zeit reagiert werde.
Die Gewerkschaft hat den zum Ende des Jahres auslaufenden Vergütungstarifvertrag gekündigt. In den folgenden Monaten wolle man sich mit der diesbezüglichen Forderungslage befassen.
Die Lufthansa hatte vergangene Woche in dem Tarifstreit nach der gescheiterten Mediation ein Angebot vorgelegt, was Neueinstellungen und zusätzliche Beförderungen sowie Massnahmen zur Produktivitätssteigerung bei Lufthansa Classic vorsieht. Grundlage seien die Empfehlungen aus dem Schlichtungsverfahren. Die Gewerkschaft kritisiert den Konzern daraufhin. Es sei "völlig unverständlich", warum die Lufthansa den Vorschlag des Mediators ablehnt, der eine konkrete Lösung auf den Tisch gelegt habe, hatte Arne Karstens, Sprecher der Tarifkommission bei der VC, gesagt.
Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 0,25 Prozent auf 8,93 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
02.11.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.