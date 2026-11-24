"Der Arbeitgeber will offenbar keine Einigung, sondern die Konfrontation", wird Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission, in der Mitteilung von VC zititiert. Die Arbeitgeberseite habe keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, den vorliegenden Vorschlag des Mediators ernsthaft aufzugreifen.

VC hatte der Lufthansa nach dem Abschluss der Mediation eigenen Angaben zufolge eine Frist gesetzt, um auf Grundlage des Mediatorvorschlags in die Gespräche zurückzukehren. "Diese Frist ist verstrichen", heisst es nun weiter. Von Streik sprach VC nicht. Eine Sprecherin der Gewerkschaft ergänzte, dass die Lage in der Tarifkommission und dem Vorstand bewertet und zu gegebener Zeit reagiert werde.

Die Gewerkschaft hat den zum Ende des Jahres auslaufenden Vergütungstarifvertrag gekündigt. In den folgenden Monaten wolle man sich mit der diesbezüglichen Forderungslage befassen.

Die Lufthansa hatte vergangene Woche in dem Tarifstreit nach der gescheiterten Mediation ein Angebot vorgelegt, was Neueinstellungen und zusätzliche Beförderungen sowie Massnahmen zur Produktivitätssteigerung bei Lufthansa Classic vorsieht. Grundlage seien die Empfehlungen aus dem Schlichtungsverfahren. Die Gewerkschaft kritisiert den Konzern daraufhin. Es sei "völlig unverständlich", warum die Lufthansa den Vorschlag des Mediators ablehnt, der eine konkrete Lösung auf den Tisch gelegt habe, hatte Arne Karstens, Sprecher der Tarifkommission bei der VC, gesagt.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 0,25 Prozent auf 8,93 Euro.

DOW JONES