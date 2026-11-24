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24.11.2026 11:58:44
Rheinmetall-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch Barclays Capital.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 1340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Experte Afonso Osorio setzt mit seinem anhaltenden Optimismus auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Eine konservative Planung für 2027 und ein Reset der Ziele bis 2030 dürften den Weg frei machen für eine Aktienerholung, schrieb er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche. Rheinmetall-Aktien preisten nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Bisheriger Planungsstand sind 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Er sieht die neuen Ziele bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19 Prozent Marge. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nimmt Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.6 Prozent auf 736.80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 81.87 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 63’942 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 52.3 Prozent zurück. Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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