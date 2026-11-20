Zum Handelsschluss sank der DAX im XETRA-Handel um 2.45 Prozent auf 24’839.65 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.130 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1.09 Prozent schwächer bei 25’187.51 Punkten, nach 25’463.81 Punkten am Vortag.

Bei 25’194.64 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’814.15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 7.22 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 25’304.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’983.04 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 23’278.85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.22 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.40 Prozent auf 37.60 EUR), Hannover Rück (+ 1.73 Prozent auf 293.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.15 Prozent auf 26.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.90 Prozent auf 580.00 EUR) und Vonovia SE (+ 0.54 Prozent auf 16.89 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-8.03 Prozent auf 80.75 EUR), Infineon (-7.91 Prozent auf 45.44 EUR), Siemens Energy (-6.61 Prozent auf 118.32 EUR), HOCHTIEF (-4.95 Prozent auf 338.00 EUR) und Siemens (-4.59 Prozent auf 254.65 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8’922’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 218.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch