Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern dürfte dank temporärer Faktoren solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet mit einem organischen Wachstum von 3 Prozent und einer währungsbereinigten Steigerung des operativen Ergebnisses (adjusted Ebit) um 7 Prozent./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.78 €
|
Abst. Kursziel*:
8.30%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
38.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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