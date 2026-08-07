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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 285 auf 245 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die schwache Kursentwicklung seit dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Investoren ignorierten das starke Umsatzwachstum sowie den Ausblick und konzentrieren sich stattdessen auf wahrgenommene Risiken./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.