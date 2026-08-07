Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 285 auf 245 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die schwache Kursentwicklung seit dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Investoren ignorierten das starke Umsatzwachstum sowie den Ausblick und konzentrieren sich stattdessen auf wahrgenommene Risiken./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 144.42
|
Abst. Kursziel*:
69.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 146.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.73%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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