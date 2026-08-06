Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.6%  SPI 20’476 0.7%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’126 -0.3%  Euro 0.9325 0.0%  EStoxx50 6’477 -0.2%  Gold 4’260 0.3%  Bitcoin 52’192 0.1%  Dollar 0.8076 0.1%  Öl 79.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411DocMorris4261528Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AUMOVIO-Aktie: Autozulieferer will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben
Ausblick: Daimler Truck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meta-Aktie dennoch höher: Auch KI der Facebook-Mutter hackte sich in eine andere Firma
Ausblick: Porsche Holding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Uber und Partnerfirma bekommen Robotaxi-Lizenz in London - Uber.Aktie unbeeindruckt
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz im Fokus 06.08.2026 07:10:07

Ausblick: Daimler Truck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Daimler Truck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daimler Truck gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Daimler Truck
45.11 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

Daimler Truck wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,836 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,360 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent auf 12,48 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 EUR, gegenüber 2,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 49,36 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,53 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Daimler Truck ruft mehr als 131`000 Lkw zurück - Aktie wenig bewegt
Toyota-Aktie gesucht: Einstieg bei Cellcentric-JV von Daimler Truck/Volvo
Daimler Truck-Aktie zieht an: Verbesserter Ausblick sorgt für Zuversicht

Bildquelle: Daimler Truck AG,Robert Way / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!