Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.6%  SPI 20’476 0.7%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’126 -0.3%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 6’477 -0.2%  Gold 4’247 4.2%  Bitcoin 52’194 0.7%  Dollar 0.8070 -0.3%  Öl 79.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156ABB1222171Kuros32581411Lonza1384101Galderma133539272
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ethereum: Tom Lee erwartet Umschichtung von KI-Investments aus Speicherchip-Aktien
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
Ausblick: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Berkshire-Depot 06.08.2026 03:05:06

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien

Von den 263 Milliarden Dollar in Berkshires Aktienportfolio liegen zwei Drittel in nur fünf Werten, einem Prinzip, das Warren Buffett seit Jahrzehnten konsequent verfolgt.

  • Berkshires 13F-Meldung zeigt 67 Prozent des Aktiendepots in fünf Werten.
  • Apple und American Express allein stellen fast 40 Prozent des Portfolios.
  • Zusätzlich sitzt Berkshire auf rund 397 Milliarden Dollar Cash und Anleihen.

Aus der Pflichtmeldung von Berkshire Hathaway für das erste Quartal 2026 an die US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Warren Buffetts Investmentholding rund 67 Prozent ihres rund 263 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios in nur fünf Unternehmen konzentriert. Für den Starinvestor ist dies die konsequente Fortsetzung eines Prinzips, das er seit Jahrzehnten verfolgt. Seit dem ersten Januar dieses Jahres hat der 95-Jährige die Leitung seiner Investmentholding an seinen Nachfolger Greg Abel übergeben, der seine Investment-Philosophie ebenso fortsetzt.

Apple-Aktie, Amercian Express-Aktie, Coca-Cola-Aktie, Bank of America-Aktie , Chevron-Aktie - zwei Drittel des Depots

So listet das jüngste SEC-Filing insgesamt rund zwei Dutzend Positionen. An der Spitze steht der Technologiekonzern Apple mit einer Position von etwa 58 Milliarden US-Dollar, das entspricht rund 22 Prozent des Portfolios. Der Zahlungsdienstleister American Express folgt mit rund 46 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 17 Prozent auf Platz zwei. Allein diese beiden Positionen tragen damit fast 40 Prozent des gesamten Buches. Den Rest der Top fünf bilden Coca-Cola mit rund 30 Milliarden US-Dollar (etwa 12 Prozent), Bank of America mit rund 25 Milliarden US-Dollar (etwa 10 Prozent) und Chevron mit rund 17,5 Milliarden US-Dollar (etwa 7 Prozent).

Kapitalpuffer grösser als das gesamte Aktiendepot

Zur zweiten Reihe der Beteiligungen zählen Occidental Petroleum sowie eine erst im dritten Quartal 2025 erstmals offengelegte Position in Google-Mutter Alphabet, die Berkshire seither kontinuierlich ausgebaut hat. Die Meldung erfasst dabei nicht das komplette Firmengeflecht: Die Beteiligungen an japanischen Handelshäusern notieren im Ausland und tauchen ebenso wenig auf wie die Dutzenden vollständig übernommenen Tochtergesellschaften. Zum Ende des ersten Quartals 2026 hielt Berkshire zudem rund 397 Milliarden US-Dollar in bar und kurzlaufenden Staatsanleihen, ein Kapitalpuffer, der inzwischen grösser ist als das gesamte Aktienportfolio.

Konzentration als Prinzip, nicht als Zufall

Buffett begründete diese Bündelung bereits in seinem Aktionärsbrief von 1993: Eine konzentrierte Anlagestrategie könne das Risiko sogar senken, weil sie einen Investor dazu zwinge, eine Geschäftsidee gründlicher zu durchdringen und erst bei echter Überzeugung zuzuschlagen. Nach dieser Logik hält Berkshire lieber eine Handvoll Unternehmen, die das Management seit Jahren oder Jahrzehnten genau kennt, als ein Depot voller Positionen mit nur oberflächlichem Verständnis. Auch nach dem Wechsel an der Konzernspitze bleibt diese Handschrift erkennbar: Buffett gab das Amt des CEO zwar an Greg Abel ab, bestätigte aber Mitte Juli 2026 gegenüber dem Sender CNBC, dass er den milliardenschweren Einstieg bei Alphabet persönlich angestossen habe.

Wer die Gewichtung von Berkshire Hathaway kopieren will, sollte den Unterschied zum eigenen Depot mitdenken: Hinter den fünf Kernpositionen stehen bei Berkshire zusätzlich ein umfangreiches Versicherungsgeschäft, Dutzende vollständig eigene Betriebe und ein Barpolster von historischer Grösse. Dieses Fundament könnte selbst eine Halbierung der grössten Aktienposition abfedern, ein Privatanleger mit zwei Dritteln seines Vermögens in fünf Titeln hat diesen Puffer nicht. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die kommende 13F-Pflichtmeldung zum zweiten Quartal 2026, die bis Mitte August 2026 bei der SEC eingehen muss und zeigen wird, ob Berkshire an dieser Gewichtung festhält.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Berkshire Hathaway und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Star-Investor setzt Wette gegen Versicherer - sogar Berkshire-Aktie im Visier
Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

05.08.26 Logo WHS SpaceX-Schock nach den Zahlen: Jetzt einsteigen oder Finger weg?
05.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Die Rally geht weiter
04.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’110.46 19.95 SX0BIU
Short 15’447.16 13.58 BSUBQU
Short 16’018.73 8.82 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’551.56 05.08.2026 17:30:14
Long 13’931.42 19.41 SXBEVU
Long 13’621.49 13.77 S6BJTU
Long 13’051.06 8.98 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie stabil: Wachstum zieht an - Gamesa schreibt wieder schwarze Zahlen
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Infineon-Aktie nach Quartalszahlen: Margen-Dämpfer belastet den Kurs
SpaceX-Zahlen sind da: Umsatz top, Verlust sorgt für Diskussionen - Aktie tiefrot
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Rheinmetall-Aktie klettert zurück über 1'200 Euro: Ist die Korrektur beendet?
Bernstein Research gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen
Buy-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.