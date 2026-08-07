SAF-HOLLAND 20.02 CHF -0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Die positivere Marktentwicklung und die attraktive Bewertung der Aktien stimmten ihn zuversichtlich./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.