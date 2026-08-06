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Aktienempfehlung 06.08.2026 15:37:44

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

DZ BANK hat eine umfassende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Fresenius Medical Care
39.13 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC nach Quartalszahlen von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyse-Anbieters habe über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den strukturellen Werttreiber sieht der Experte unverändert in der Einführung des modernen Dialysegeräts 5008X.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 15:20 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.8 Prozent auf 42.47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 442’058 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 8.4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medica

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care
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