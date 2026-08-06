Ausblick: LANXESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LANXESS wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,170 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LANXESS ein EPS von -0,520 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 1,55 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,166 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,680 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 5,83 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 5,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch