Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Erwartungen der Experten
|
06.08.2026 07:15:07
Ausblick: Munich Re legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Munich Re wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.
Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,94 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,42 Prozent auf 16,40 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch 17,53 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 50,53 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 47,15 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,31 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 69,30 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
04.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26