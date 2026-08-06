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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Erwartungen der Experten 06.08.2026 07:15:07

Ausblick: Munich Re legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Munich Re legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Munich Re wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
481.27 CHF -0.34%
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Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,94 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,42 Prozent auf 16,40 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch 17,53 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 50,53 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 47,15 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,31 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 69,30 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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