Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’458.9262 0.5%  Dollar 1 -0.6%  Öl 82.0800 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

101.65
CHF
11.82
CHF
13.16 %
07.08.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 18:45:54

SpaceX Outperform

SpaceX
101.65 CHF 13.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 239 auf 248 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten bei dem Weltraumkonzern die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht von den Zahlen zum zweiten Quartal ein positives Fazit und hebt seine Schätzungen an - vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im KI-Bereich./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SpaceX

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SpaceX-Kurs >5
Fallender SpaceX-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 248.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 110.39 		Abst. Kursziel*:
124.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 133.11 		Abst. Kursziel aktuell:
86.31%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten