easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet angesichts der Zustimmung zu einer Apollo-Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Nach dem Rückzug des Finanzinvestors Castlelake komme jetzt der Konkurrent mit seiner 715-Pence-Offerte aus dem Juli zum Zuge, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme zu diesem Preis steige. Damit sinke aber auch die Hoffnung, dass es vielleicht noch ein konkurrierendes höheres Gebot geben könnte. 715 Pence je Aktie seien ein attraktiver Preis./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
6.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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