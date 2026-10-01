Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,65 Euro belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu italienischen Energieversorgern beschäftigte sich Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona mit der Frage einer bevorstehenden Senkung des staatlich regulierten maximal zulässigen Kapitalkostenansatzes (WACC) im kommenden Jahr. Ihm zufolge sind die Auslösebedingungen für eine Senkung erfüllt. Er sieht für 2027 eine Spanne für den regulierten WACC von 5,1 bis 5,8 Prozent, im Vergleich zu 5,5 bis 6,2 Prozent im laufenden Jahr. Zudem verwies er darauf, dass eine Senkung bereits in die Aktienkurse eingepreist sei./ck/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.65 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.74 €
|
Abst. Kursziel*:
21.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.85%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
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