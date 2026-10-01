ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,65 Euro belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu italienischen Energieversorgern beschäftigte sich Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona mit der Frage einer bevorstehenden Senkung des staatlich regulierten maximal zulässigen Kapitalkostenansatzes (WACC) im kommenden Jahr. Ihm zufolge sind die Auslösebedingungen für eine Senkung erfüllt. Er sieht für 2027 eine Spanne für den regulierten WACC von 5,1 bis 5,8 Prozent, im Vergleich zu 5,5 bis 6,2 Prozent im laufenden Jahr. Zudem verwies er darauf, dass eine Senkung bereits in die Aktienkurse eingepreist sei./ck/tav;