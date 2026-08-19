Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
65.86 €
|
Abst. Kursziel*:
39.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
66.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.85%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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