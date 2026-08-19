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20.08.2026 11:05:27

Danone Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92.00 €
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Outperform 		Kurs*:
65.86 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
66.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.85%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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