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09.09.2026 18:15:23

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Harald Wilhelm habe unter anderem eine klare und fundierte Analyse des chinesischen Marktes abgegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Marktteilnehmer agierten im Einstiegssegment mit aggressiven Preisen und wagten sich auch in das Premium-Kernsegment von Mercedes vor. Das Oberklasse-Segment bleibe für chinesische Autobauer aber noch weitgehend Neuland./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 13:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Stephen Reitman 		KGV*:
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