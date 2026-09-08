HORNBACH 79.91 CHF -1.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überraschend starke Quartalszahlen du?rften in erster Linie aus einem temporären Nachfrageschub bei Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen resultieren, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine Schätzungen, betonte aber, dass ein saisonaler Boom noch keine Hochstufung der Aktie des Baumarktkonzerns rechtfertige./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.