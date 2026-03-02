NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Aktie habe bislang in diesem Jahr zwar aufgewertet, was dem verbesserten Nutzfahrzeugzyklus in den USA zu verdanken sei, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei aber mittlerweile "der Perfektion nahe". Er befürchtet Marktanteilsverluste in den Vereinigten Staaten sowie eine schwierige Margenwende in Europa. Auch strukturelle Risiken durch chinesische Konkurrenz seien derzeit nicht eingepreist./rob/tih/la;