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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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Frühes Investment 12.08.2026 10:02:28

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Danone-Einstiegs gewesen.

Danone
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Am 12.08.2023 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Danone-Aktie letztlich bei 54.53 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 1.834 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 123.42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 23.42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Danone belief sich zuletzt auf 43.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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