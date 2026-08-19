EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63.82 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 15.669 Anteile im Depot. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 18.08.2026 1’026.01 EUR wert, da der Schlussstand 65.48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.60 Prozent angewachsen.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch