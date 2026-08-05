EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor einem Jahr gekostet

Am 05.08.2025 wurde die Danone-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72.32 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 138.274 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 68.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’405.42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.95 Prozent abgenommen.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch