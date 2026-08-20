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Untersuchung 20.08.2026 12:31:00

Danone-Aktie in Grün: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt

Danone-Aktie in Grün: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt

Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.

DANONE
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Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.

In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 65,90 Euro nach oben.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Weitere Links:

Danone setzt auf Wachstum in Australien - Aktie in Grün

Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’923.90 19.98 SXBVXU
Short 15’246.81 13.70 SRBCQU
Short 15’813.81 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’344.89 20.08.2026 14:10:42
Long 13’741.89 19.18 S2B93U
Long 13’433.31 13.70 SNB4VU
Long 12’874.37 8.94 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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