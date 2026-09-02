Inditex 51.38 CHF -3.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat nach Halbjahreszahlen den fairen Wert für Inditex von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der spanische Textilhändler habe solide abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und der trotz Kostenanstieg bestätigte Ausblick böten weiterhin Zuversicht./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.