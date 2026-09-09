Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Engie (ex GDF Suez) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Engie nach einem Stromabnahmevertrag zwischen dem Suchmaschinenbetreiber Google und dem Energieversorger Fortum auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Vereinbarung untermauere für die Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union das Thema "Energie für Künstliche Intelligenz", schrieb Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von einem positiven Signal insbesondere für Engie und RWE, die bereits auf die potenziellen Chancen durch die Nachfrage von Rechenzentren hingewiesen hätten./la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.56 €
|
Abst. Kursziel*:
14.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.41%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|16:55
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:55
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|22.61
|-0.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:59
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|16:56
|
DZ BANK
Inditex Kaufen
|16:55
|
Jefferies & Company Inc.
Engie Buy
|16:52
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|12:56
|
Baader Bank
HORNBACH Add
|11:34
|
RBC Capital Markets
Richemont Outperform