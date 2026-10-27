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28.10.2026 10:58:41
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Dank des Spezialnahrungsgeschäfts und einer guten Entwicklung der Preise habe der Lebensmittelkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.12 €
|
Abst. Kursziel*:
47.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.42%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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