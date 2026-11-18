dormakaba gibt sich neue Mittelfristziele. Demnach will der Schliesstechnikkonzern den Nettoumsatz bis zum Geschäftsjahr 2028/29 (per Ende Juni) organisch um jährlich 3 bis 5 Prozent steigern.

Zusätzlich dazu strebt das Unternehmen mit Übernahmen über den Konjunkturzyklus hinweg ein jährliches Wachstum von ebenfalls 3 bis 5 Prozent an, wie es am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags in London mitteilte.

Dormakaba will operative Gewinnmarge auf 14 Prozent steigern

Die operative Gewinnmarge soll bis 2028/29 von 10 Prozent im Geschäftsjahr 2025/26 auf rund 14 Prozent nach IFRS steigen. Zudem strebt das Unternehmen eine Cash Conversion von rund 100 Prozent pro Jahr über den Zyklus sowie eine Kapitalrendite (ROCE) von über 35 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2028/29 bei unverändertem Konsolidierungskreis an.

Dormakaba erzielt Einsparungen von 235 Millionen Franken

"In den vergangenen drei Jahren haben wir unser Unternehmen umgebaut und deutlich profitabler gemacht", wird CEO Till Reuter in der Mitteilung zitiert. Die dreijährige Transformation habe Einsparungen von 235 Millionen Franken gebracht und die bereinigte EBITDA-Marge mit 16,1 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr auf einen neuen Höchststand getrieben. Nun würden die Ambitionen erhöht.

Konkret legt das Management den Fokus auf drei Prioritäten: den Wachstumsplan für Nordamerika, den Ausbau des Geschäfts in wichtigen Zielbranchen sowie eine fokussierte globale Service-Strategie.

Dormakaba bestätigt Ziele für 2026/27

Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 werden derweil bestätigt. Demnach peilt Dormakaba ein organisches Umsatzwachstum von über 3 Prozent, eine operative Gewinnmarge von über 11 Prozent sowie eine operative Cashflow-Marge zwischen 10,5 und 11,5 Prozent an.

London (awp)