EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Danone-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.82 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 16.175 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 987.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61.02 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.30 Prozent abgenommen.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch