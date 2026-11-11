EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2021 wurde die Danone-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57.82 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.295 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’181.60 EUR, da sich der Wert eines Danone-Papiers am 10.11.2026 auf 68.32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18.16 Prozent.

Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 43.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch