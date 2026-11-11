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|Lukrativer Danone-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 11.11.2021 wurde die Danone-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57.82 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.295 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’181.60 EUR, da sich der Wert eines Danone-Papiers am 10.11.2026 auf 68.32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18.16 Prozent.
Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 43.45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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