Danone 54.21 CHF -1.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone vor den Zahlen für das dritte Quartal von 61 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes kürzte am Montag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2026 und 2027. Das gegenwärtige Umfeld spreche eher nicht für eine steigende Bewertung. Sykes verwies etwa auf höhere Zinskosten./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.