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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

57.78
CHF
7.80
CHF
15.61 %
16:11:57
SWX
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28.10.2026 10:33:18

Danone Underperform

Danone
58.36 CHF 2.54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underperform" belassen. Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum steche ins Auge und auch das Spezialnahrungsgeschäft habe sich gut entwickelt, schrieb David Hayes am Mittwoch. In China und den USA sehe es aber schwach aus./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
63.30 € 		Abst. Kursziel*:
-5.21%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
62.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.58%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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