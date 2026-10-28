Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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28.10.2026 10:33:18
Danone Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underperform" belassen. Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum steche ins Auge und auch das Spezialnahrungsgeschäft habe sich gut entwickelt, schrieb David Hayes am Mittwoch. In China und den USA sehe es aber schwach aus./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
63.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.21%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
62.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.58%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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