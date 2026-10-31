Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Danone-Aktie

Im Oktober 2026 haben 14 Experten die Danone-Aktie analysiert.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Danone-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 80,57 EUR für die Danone-Aktie, was einem Anstieg von 16,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,38 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR -6,80 29.10.2026 UBS AG 93,00 EUR 44,45 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 39,79 29.10.2026 RBC Capital Markets 76,00 EUR 18,05 28.10.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 42,90 28.10.2026 UBS AG 93,00 EUR 44,45 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR -6,80 28.10.2026 RBC Capital Markets 78,00 EUR 21,16 28.10.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 42,90 13.10.2026 Bernstein Research 92,00 EUR 42,90 09.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 05.10.2026 UBS AG 93,00 EUR 44,45 05.10.2026 Deutsche Bank AG 59,00 EUR -8,36 05.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR -6,80 02.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 39,79 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net