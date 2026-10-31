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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Danone-Aktie
So haben Experten die Danone-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im Oktober 2026 haben 14 Experten die Danone-Aktie analysiert.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Danone-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 80,57 EUR für die Danone-Aktie, was einem Anstieg von 16,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,38 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|-6,80
|29.10.2026
|UBS AG
|93,00 EUR
|44,45
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|39,79
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|76,00 EUR
|18,05
|28.10.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|42,90
|28.10.2026
|UBS AG
|93,00 EUR
|44,45
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|-6,80
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 EUR
|21,16
|28.10.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|42,90
|13.10.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|42,90
|09.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.10.2026
|UBS AG
|93,00 EUR
|44,45
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|59,00 EUR
|-8,36
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|-6,80
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|39,79
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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