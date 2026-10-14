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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:03:12

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Danone-Einstiegs gewesen.

Danone
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.12 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 1.721 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 13.10.2026 101.07 EUR wert, da der Schlussstand 58.74 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.07 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Danone eine Börsenbewertung in Höhe von 38.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
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