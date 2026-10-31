Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das Wachstum ohne Zukäufe und Fusionen habe die Markterwartung etwas übertroffen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vom Nahrungsmittelkonzern in Aussicht gestellte Erholung auf dem nordamerikanischen Markt sei indes ausgeblieben./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
66.08 €
|
Abst. Kursziel*:
39.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.69%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
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|Danone plant Comeback in Amerika (Dow Jones)
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28.10.26
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|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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14.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
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Analysen zu Danone S.A.
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|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|60.24
|0.40%
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