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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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02.11.2026 09:35:27

Danone Outperform

Danone
60.55 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das Wachstum ohne Zukäufe und Fusionen habe die Markterwartung etwas übertroffen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vom Nahrungsmittelkonzern in Aussicht gestellte Erholung auf dem nordamerikanischen Markt sei indes ausgeblieben./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
66.08 € 		Abst. Kursziel*:
39.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.69%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.10.26 Danone Buy UBS AG
29.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
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