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|Danone-Investition im Blick
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04.11.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 04.11.2023 wurden Danone-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Danone-Anteile bei 57.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.753 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.72 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 03.11.2026 auf 66.02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.72 Prozent gesteigert.
Danone wurde am Markt mit 42.42 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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