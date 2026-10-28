Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen des Lebensmittelkonzerns zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Diese seien durch ein breites Wachstum gestützt worden, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue US-Management sollte die Warenströme in den USA wieder ankurbeln, und insgesamt seien die bestätigten Unternehmensziele gut erreichbar./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
65.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
64.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
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