NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone anlässlich der Quartalszahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Seine Ende Juli erst erfolgte Abstufung der Aktie habe auf unterschätzten Herausforderungen für die US-Geschäfte des Lebensmittelherstellers mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen basiert sowie auf ein risikoreicheres Umfeld für den Geschäftsbereich China Nutrition (spezialisierte Ernährung für China), schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Seitdem hätten die Franzosen auf Veränderungen im Umfeld und in ihrer Strategie für diese beiden Sparten hingewiesen. Nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Kursrückgang seien die Risiken nun besser im Kurs reflektiert./rob/la/ck;