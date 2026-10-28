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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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29.10.2026 14:50:15

Danone Hold

Danone
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone anlässlich der Quartalszahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Seine Ende Juli erst erfolgte Abstufung der Aktie habe auf unterschätzten Herausforderungen für die US-Geschäfte des Lebensmittelherstellers mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen basiert sowie auf ein risikoreicheres Umfeld für den Geschäftsbereich China Nutrition (spezialisierte Ernährung für China), schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Seitdem hätten die Franzosen auf Veränderungen im Umfeld und in ihrer Strategie für diese beiden Sparten hingewiesen. Nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Kursrückgang seien die Risiken nun besser im Kurs reflektiert./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65.36 € 		Abst. Kursziel*:
-8.20%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
64.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.06%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
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