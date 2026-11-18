|Neues Departement
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18.11.2026 07:36:00
Ex-UBS-Manager übernimmt neue Führungsposition bei Raiffeisen Schweiz
Raiffeisen Schweiz baut seine Führungsstruktur um und schafft ein neues Departement mit Schwerpunkt Digitalisierung. Die Leitung übernimmt ein Manager mit langjähriger Erfahrung bei der UBS.
Raiffeisen bündelt Produkte und Kundenkanäle in neuem Departement
Das neue Departement bündelt die Bereiche Produkte, Marktleistungen und Kundenkanäle. Es soll insbesondere die Digitalisierung vorantreiben.
Patrick Steiner wechselt von der Beratung zu Raiffeisen
Steiner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft. Von 2017 bis 2023 war er bei der UBS als Managing Director tätig und verantwortete dort die Entwicklung digitaler Produkte und Kundenlösungen in der Vermögensverwaltung. Seit 2024 arbeitet er für die Beratungsfirma ZIEL Consulting.
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