Raiffeisen bündelt Produkte und Kundenkanäle in neuem Departement

Raiffeisen Schweiz beruft Patrick Steiner in die Geschäftsleitung. Er übernimmt spätestens per 1. März 2027 die Leitung des neu geschaffenen Departements Products & Solutions, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht Finma.

Das neue Departement bündelt die Bereiche Produkte, Marktleistungen und Kundenkanäle. Es soll insbesondere die Digitalisierung vorantreiben.

Patrick Steiner wechselt von der Beratung zu Raiffeisen

Steiner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft. Von 2017 bis 2023 war er bei der UBS als Managing Director tätig und verantwortete dort die Entwicklung digitaler Produkte und Kundenlösungen in der Vermögensverwaltung. Seit 2024 arbeitet er für die Beratungsfirma ZIEL Consulting.

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