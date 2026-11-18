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18.11.2026 07:26:00
SGS-Aktie: Konzern setzt sich bis 2030 ambitionierte Wachstumsziele
SGS richtet seine Strategie neu aus und setzt bis 2030 auf höhere Margen und kräftiges Wachstum in ausgewählten Geschäftsfeldern.
"Wir sind heute stärker denn je", sagte Konzernchefin Géraldine Picaud am Dienstag an einem Medienbriefing im Vorfeld des Kapitalmarkttags in Berlin. SGS habe seine Position als Branchenführer gefestigt. "Mit der neuen Strategie bis 2030 wollen wir nun auf den Fortschritten der vergangenen Jahre aufbauen."
SGS strebt bis 2030 höhere operative Marge an
Das organische Umsatzwachstum soll wie in der letzten Strategieperiode 5 bis 7 Prozent pro Jahr betragen. Hinzu kommen soll ein jährliches akquisitionsbedingtes Wachstum von 1 bis 2 Prozent.
Bei der Profitabilität strebt der Konzern dagegen eine weitere Verbesserung an. Die bereinigte operative Marge soll bis 2030 auf mindestens 17 Prozent steigen. Für 2026 rechnet SGS mit einer Marge von mindestens 16 Prozent, nachdem diese 2023 noch bei 14,7 Prozent gelegen hatte.
Picaud betonte allerdings, dass die Margenverbesserung nicht zwingend gleichmässig verlaufen werde. Zudem müsse SGS weiterhin in Wachstum, Fachkräfte und neue Technologien investieren. Eine kurzfristige Maximierung der Profitabilität zulasten des Wachstums komme nicht infrage.
Digital Trust und Nachhaltigkeit im Fokus
Besonders stark wachsen will SGS im Geschäft mit digitalen Sicherheits- und Vertrauensdienstleistungen. Der Umsatz soll im Bereich Digital Trust bis 2030 auf mindestens 750 Millionen Franken steigen. Gegenüber dem prognostizierten Wert von mehr als 350 Millionen für 2026 entspricht dies mehr als einer Verdoppelung und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 20 Prozent.
Auch im Nachhaltigkeitsgeschäft soll der Umsatz bis 2030 von erwartet rund 1 Milliarde Franken im Jahr 2026 auf rund 1,5 Milliarden Franken steigen. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 12 Prozent.
Picaud sieht in beiden Bereichen grosse Chancen. Die Nachfrage werde unter anderem durch neue gesetzliche Vorgaben und das zunehmende Bedürfnis der Konsumenten nach Sicherheit und Schutz angetrieben.
SGS hält an bisheriger Dividendenpolitik fest
An der bisherigen Dividendenpolitik will SGS festhalten. Vorgesehen ist weiterhin eine Ausschüttung von 3,20 Franken je Aktie, wobei die Aktionäre zwischen einer Bar- und einer Aktiendividende wählen können sollen.
Zudem strebt der Konzern eine Kapitalrendite von über 20 Prozent an. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA soll zwischen 1,5 und 2,0 liegen.
SGS erwartet für 2026 weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum
Für 2026 erwartet SGS einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Franken (2025: 6,95 Mrd) und einen bereinigten operativen Gewinn von mehr als 1,2 Milliarden Franken (2025: 1,11 Mrd). Die Ziele des bisherigen Strategieprogramms bis 2027 sieht der Konzern damit weitgehend bereits vorzeitig erreicht.
Baar (awp)
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