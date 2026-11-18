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18.11.2026 07:25:00
Galenica-Aktie im Fokus: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor
Galenica baut seine internationale Präsenz aus und steigt bei einem polnischen Pharmadistributor ein.
Galenica übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor
Qpharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Polen und seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Der Umsatz liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Qpharma hält exklusive Vertriebsrechte für verschiedene Marken in Polen, Tschechien und der Slowakei. Das Unternehmen vertreibt bereits seit Jahren Verfora-Produkte, darunter Perskindol in Polen und Tschechien sowie seit 2025 Padma-Produkte in Polen.
Verfora baut Vertriebsnetz in Europa aus
Mit der Übernahme sichert sich Verfora neben Österreich ein zweites Vertriebsnetz in Europa. Qpharma soll weiter vom bisherigen CEO Zbyszek Czop geführt werden.
Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben.
Bern (awp)
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