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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

58.00
CHF
8.02
CHF
16.05 %
15:19:17
SWX
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28.10.2026 13:07:34

Danone Sector Perform

Danone
58.26 CHF 2.36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 78 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones aktualisierte am Mittwoch nach den am Vorabend vorgelegten Umsatzzahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen. Die vorgelegten Zahlen sieht er als einen wichtigen Schritt zur Rückgewinnung von Anlegervertrauen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
62.72 € 		Abst. Kursziel*:
21.17%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
63.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.18%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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