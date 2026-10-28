Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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28.10.2026 13:07:34
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 78 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones aktualisierte am Mittwoch nach den am Vorabend vorgelegten Umsatzzahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen. Die vorgelegten Zahlen sieht er als einen wichtigen Schritt zur Rückgewinnung von Anlegervertrauen./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
62.72 €
|
Abst. Kursziel*:
21.17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
63.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.18%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
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