Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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29.10.2026 11:21:41
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. "Vertrauen gestärkt, Potenzial intakt", so lautete am Mittwoch das Fazit des Experten Guillaume Delmas zum Quartalsbericht der Franzosen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.82 €
|
Abst. Kursziel*:
43.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.65%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|59.68
|19.41%
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