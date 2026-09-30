T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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30.09.2026 22:30:39
So schätzen Analysten die T-Mobile US-Aktie ein
So haben Experten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die T-Mobile US-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für T-Mobile US ein Kursziel von 235,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 71,92 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 163,08 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|220,00 USD
|34,90
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 USD
|59,43
|21.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
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|05.08.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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