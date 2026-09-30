So schätzen Analysten die T-Mobile US-Aktie ein

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die T-Mobile US-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für T-Mobile US ein Kursziel von 235,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 71,92 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 163,08 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 220,00 USD 34,90 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 260,00 USD 59,43 21.09.2026

Redaktion finanzen.ch