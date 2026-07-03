BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung am US-Produktionsstandort Spartanburg habe der Autobauer seine zwei Kernbotschaften untermauert, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens, dass die USA längst nicht mehr nur eine attraktive Gewinnquelle seien, sondern ein strategischer Knotenpunkt für Produktion, Export und Produktentwicklung für BMW. Zweitens, dass die Agenda des neuen Vorstandschefs weniger auf eine vollständige Neuausrichtung der Strategie abziele, sondern mehr auf eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Flexibilität, Kosten und regionale Widerstandsfähigkeit./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.72 €
|
Abst. Kursziel*:
48.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.56%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
02.07.26