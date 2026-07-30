Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’386 -0.7%  SPI 20’245 -0.3%  Dow 51’787 0.4%  DAX 25’592 0.5%  Euro 0.9285 -0.5%  EStoxx50 6’339 1.5%  Gold 4’100 0.8%  Bitcoin 52’188 0.4%  Dollar 0.8060 -1.0%  Öl 89.6 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Logitech2575132Rheinmetall345850Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Meta-Aktie rutscht nach Enttäuschung bei den Erlösen deutlich ab
Tesla-Aktie vor der Trendwende? Nach sechs Verlusttagen liefert diese Aktie den Impuls
Alphabet-Aktie im KI-Fieber: Zahlt sich die Milliardenoffensive aus - oder wird sie zur Belastung?
Vom Micro Cap zum Highflyer? Die beeindruckende Rally der T3 Defense-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

55.80
CHF
0.80
CHF
1.45 %
17:19:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 15:21:09

BMW Sector Perform

BMW
55.95 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie bereits im Pre-Close Call zum zweiten Quartal dargelegt, habe sich der Autobauer in diesem Quartal mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert gesehen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse dürfte sich nun auf die Investorenveranstaltung am 29. und 30. September richten. Dort könnten es einen besseren Einblick in die langfristigen Aussichten und die Strategie des Unternehmens geben. Zudem könnte ein möglichen Einstieg in Nicht-Automobilbereiche ? etwa Robotik ? bekannt gegeben werden./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
60.46 € 		Abst. Kursziel*:
2.55%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
60.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.75%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:21 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:29 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 BMW Outperform Bernstein Research
10:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 55.98 1.78% BMW AG