Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 26’315.00 Punkten aus dem Handel.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’277.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’485.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’980.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’239.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’207.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.12 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Continental (+ 2.95 Prozent auf 70.46 EUR), RWE (+ 2.64 Prozent auf 59.14 EUR), QIAGEN (+ 1.67 Prozent auf 37.66 EUR), Commerzbank (+ 1.22 Prozent auf 39.86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.42 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen BASF (-2.15 Prozent auf 50.17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.61 Prozent auf 45.44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.25 Prozent auf 72.94 EUR), Daimler Truck (-1.05 Prozent auf 45.05 EUR) und BMW (-0.94 Prozent auf 58.76 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’414’197 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 213.625 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch